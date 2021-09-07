Павлюченкова не смогла выйти в 1/4 финала US Open, проиграв Плишковой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила свои выступления на Открытом чемпионате США, уступив в четвертом круге Каролине Плишковой из Чехии со счетом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Победительница оформила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. У россиянки четыре эйса, пять двойных и два реализованных брейка из девяти.

В 1/4 финала Плишкова сыграет либо с Марией Саккари из Греции, либо с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Напомним, что ранее на турнире в США Павлюченкова победила Элисон Риске, Анны Шмидлову и Варвару Грачеву.