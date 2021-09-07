Джокович вышел в четвертьфинал US Open – его соперником станет Берреттини

Сербский теннисист Новак Джокович успешно преодолел барьер четвертого круга на Открытом чемпионате США, победив в трех сетах американца Дженсона Бруксби – 6:3, 6:2, 6:2.

Спортсмены провели на корте 2 часа 58 минут. На счету Джоковича, занимающего первое место рейтинга ATP, девять эйсов, одна допущенная двойная ошибка, а также шесть реализованных брейк-пойнта из 12. Его соперник оформил четыре подачи навылет, допустил одну двойную и реализовал три брейка из 11.

Таким образом, на четвертьфинальной стадии Джокович сыграет с представителем Италии Маттео Берреттини, обыгравшим Оскара Отте из Германии со счетом 6:4, 3:6, 6:3, 6:2.