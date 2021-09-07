Саккари стала последней четвертьфиналисткой US Open

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата США, обыграв в четвертом круге Бьянку Андрееску из Канады со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.
Отметим, что матч продолжался 3 часа 29 минут. Статистика эйсов – 8:7 в пользу Саккари. При этом она совершила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. У ее соперницы одна двойная, а также четыре реализованных брейка из 12.
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары US Open-2021. Они выглядят следующим образом:
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Эмма Радукану (Великобритания)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Лейла Фернандес (Испания)