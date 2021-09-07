Шамиль Тарпищев: Павлюченкова отлично проявила себя на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги выступлений Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате США.

Напомним, что 30-летняя россиянка дошла до стадии 1/8 финала, где уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.

– Она в порядке и провела отличный турнир, сыграв лучше всех наших девочек. Избавилась от травм и играет солидно и правильно. Жаль, что потеряла семь лет, пока китайцы не вылечили, – цитирует Тарпищева ТАСС.

Добавим, что ранее на турнире в США Павлюченкова победила американку Элисон Риске (6:4, 6:2), Анну Шмидлову из Словакии (6:2, 5:7, 6:2), а также свою соотечественницу Варвару Грачеву (6:1, 6:4).

В данный момент россиянка занимает 15-е место в рейтинге WTA.