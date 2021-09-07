Медведев обыграл ван де Зандсхулпа и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

На счету второй ракетки мира 13 эйсов, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнта из 11.

Соперник россиянина четыре раза подал навылет, совершив четыре двойные ошибки и два раза взял подачу Медведева, имея пять возможностей.

Таким образом, Медведев вышел в полуфинал US Open, где сыграет с победителем встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Карлосом Алькаросом Гарсией.