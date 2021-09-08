Соболенко обыграла Крейчикову и вышла в 1/2 финала US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову (6:1, 6:4) в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету победительницы шесть эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейка из десяти. Ее соперница оформила четыре подачи навылет, допустила пять двойных и реализовала один из своих шести брейков.

Отметим, что в полуфинале турнира Соболенко сыграет против Лейлы Фернандес из Канады.