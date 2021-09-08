Свитолина не смогла стать участницей полуфинала US Open, уступив Фернандес

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила свои выступления на Открытом чемпионате США.
Отметим, что в четвертьфинале пятая ракетка мира в трех сетах уступила Лейле Фернандес из Канады – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
На счету Свитолиной восемь эйсов, три двойных ошибки, а также четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Победительница матча оформила одну подачу навылет, допустила пять двойных и реализовала четыре брейка из десяти.
В полуфинале Фернандес сыграет против представительницы Белоруссии Арины Соболенко.
Напомним, 19-летняя канадка занимает 73-е место в рейтинге WTA.