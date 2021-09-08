Оже-Альяссим стал соперником Медведева в полуфинале US Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал участником полуфинала Открытого чемпионата США.

Отметим, что в 1/4 финала 21-летний спортсмен встречался с представителем Испании Карлосом Алькарасом. Первый сет остался за канадцем со счетом 6:3. Второй сет начался также с преимущества Оже-Альяссима – 3:1. Однако затем его соперник отказался продолжать встречу. Таким образом, теннисисты провели на корте лишь 1 час 9 минут.

В полуфинале канадец сыграет против российского теннисиста Даниила Медведева. Матч запланирован на 10 сентября в 22:00 мск.