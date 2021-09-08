Даниил Медведев - о возможной встрече с Джоковичем: На этом турнире любой может обыграть любого

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open ответил на вопрос о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в борьбе за титул. В четвертьфинале москвич обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5.

«Я не думаю о Джоковиче. Как мы уже видели, в этом турнире любой может победить кого угодно. Если мы с Новаком выйдем в финал, то я буду счастлив. Думаю, он тоже будет рад. Он играет в те дни, когда я не играю. Я слежу за его матчами, потому что люблю смотреть теннис. Вот и все», - цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Ранее Медведев называл своей целью выступить на US Open-2021 «лучше, чем в предыдущие два раза». В полуфинале Феликс Оже-Альяссим канадец сыграет против российского теннисиста Даниила Медведева. Матч запланирован на 10 сентября в 22:00 мск.