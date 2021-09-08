Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале US Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим оценил свои шансы на победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата США с россиянином Даниилом Медведевым.

Напомним, что игра между спортсменами запланирована на 10 сентября. Началов – в 22:00 мск.

– Безусловно, Медведев выйдет на матч со мной с полной уверенностью в своих силах. Поэтому для победы мне необходимо провести отличную игру и проявить себя лучше соперника во всех аспектах встречи. Нужно будет получше завязать шнурки, поскольку в матче с Даниилом мне придется много бегать. Это будет интересно, – цитирует Оже-Альяссима пресс-служба US Open.

Добавим, что ранее на турнире 19-летний канадец обыграл россиянина Евгения Донского (7:6, 3:6, 7:6, 7:6), испанцев Бернабе Сапату Миральяса (7:6, 6:3, 6:2) и Роберто Баутисту-Агута (6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3), а также представителя США Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:2, 7:6, 6:4).

В четвертьфинале соперником Оже-Альяссима стал еще один испанец – Карлос Алькарас. После 1 часа и 9 минут на корте соперник канадца отказался от дальнейшего участия в матче.