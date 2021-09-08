Медведев рассказал о целях на US Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о поставленных перед собой на US Open задачах.

Напомним, что накануне россиянин обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:0, 4:6, 7:5) и вышел в полуфинал турнира.

«Я просто хочу выступить немного лучше, чем в прошлые два раза, и сделать этот последний шажок, который является самым сложным», - приводит слова Медведева «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу US Open.

В прошлом году Медведев также дошел до полуфинала, где уступил австрийцу Доминику Тиму (2:6, 6:7, 6:7), а в позапрошлом сезоне россиянин проиграл в финале испанцу Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

Добавим, что завтра Медведев в 1/2 финала US Open-2021 сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.