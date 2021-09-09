Зверев победил Харриса и вышел в полуфинал US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев в четвертьфинале Открытого чемпионата США обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 6:4.

Победитель встречи был лучше своего соперника и на приеме и на подаче. На счету Зверева 21 эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейкпоинта из девяти.

Харрис 13 раз подал навылет, совершив одну двойную ошибку и два раза взял подачу немца, имея три возможности.

В полуфинале US Open Зверев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) - Маттео Берреиттини (Италия).