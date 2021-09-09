Британка Радукану вышла в полуфинал US Open, обыграв Бенчич

Британская теннисистка Эмма Радукану в четвертьфинале Открытого чемпионата США победила швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:3, 6:4.

Победительница встречи была лучше своей соперницы и на подаче и на приеме. На счету Радукану шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейкпонита из шести.

Бенчич один раз подала навылет, совершив пять двойных ошибок, и взяла одну подачу британки, имея пять возможностей.

В полуфинале US Open Радукану сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) - Мария Саккари (Греция).