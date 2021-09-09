Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open

В четвертьфинале Открытого чемпионата США сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее представителя Италии Матте Берреттини. Встреча продолжалась 3 часа 30 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

Джокович 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16.

На счету Берреттини - 17 эйсов, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из пяти.

За выход в финал Новак поборется с немцем Александром Зверевым, который ранее переиграл Ллойда Харриса из ЮАР - 7:6 (8:6), 6:3, 6:4.

Во второй полуфинальной паре сразятся россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.