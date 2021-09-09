Джокович - о матче со Зверевым: Это препятствие, которое мне нужно преодолеть на пути к титулу

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча в полуфинале Открытого чемпионата США с немцем Александром Зверевым.

«Нас ждет упорное сражение, даже упорнее, чем в матче с Берреттини. Но я к этому готов. Это препятствие, которое мне нужно преодолеть на пути к цели. Я знаю игру Зверева. Он играет прекрасно. Это уже полуфинал, в дело вступают нервы. Результат может быть любым», - приводит слова Новака пресс-служба US Open.

Напомним, что в четвертьфинале Зверев оказался сильнее Ллойда Харриса из ЮАР, а Джокович переиграл представителя Италии Маттео Берреттини.

Матч Зверев - Джокович состоится завтра, 10 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Во второй полуфинальной паре сразятся россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.