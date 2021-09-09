Андрей Ольховский: Не думаю, что Медведев добьется легкой победы над Оже-Альяссимом

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы своего соотечественника Даниила Медведева на победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата США.

Напомним, что соперником 25-летнего Медведева станет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим. Встреча состоится 10 сентября в 22:00 мск.

– Все предсказывают достаточно легкую победу Медведева, но легко не будет. Оже-Альяссим может оказать сопротивление. Естественно, фаворитом является Медведев, но сложно однозначно сказать, что он выиграет. У Даниила намного больше опыта в таких поединках. Но канадец выйдет и будет играть в свой теннис. Он мощный, достаточно стабильный и уже играет в полуфинале US Open. Ему нечего терять, – цитирует Ольховского «Чемпионат».

Добавим, что ранее на турнире Медведев обыграл таких соперников, как француз Ришар Гаске (6:4, 6:3, 6:1), немец Доминик Кепфер (6:4, 6:1, 6:2), Пабло Андухар из Испании (6:0, 6:4, 6:3), представитель Великобритании Дэниел Эванс (6:3, 6:4, 6:3), а также Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов (6:3, 6:0, 4:6, 7:5).