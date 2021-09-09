ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 сентября 18:52
автор: Александр Бойченко

Шарапова поддержала японку Осаку, приостановившую карьеру

Наоми Осака приостановила карьеру после вылета с US Open-2021.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема, российская теннисистка Мария Шарапова поддержала японку Наоми Осаку, которая после серии неудачных выступлений приостановила карьеру до конца сезона.

«Нам всем нужно поддерживать спортсменов, которые переживают трудные времена в своей карьере. Наоми - невероятная теннисистка и замечательный человек, у которой впереди долгая карьера. Мы должны уважать решения, которые принимают спортсмены, когда они слабы, когда они чувствуют себя подавленными и плохо выступают», - цитирует Шарапову WWD.

Осака является двукратной победительницей Большого Шлема. В 2018 году на Открытом чемпионате США Осака завоевала первый большой титул, когда японка в финале обыграла американку Серену Уильямс.

В Австралии-2019 Осака завоевала второй трофей, переиграв в финале чешку Петру Квитову.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сразу несколько топовых футболистов не смогут принять участия в ближайшем туре АПЛСледом за мессенджером WhatsApp ряд устройств на Android лишат Google и YouTubeLenovo представила обновленную линейку ноутбуков Yoga Slim 7 Carbon и Yoga Slim 7 Pro с операционной системой Windows 11У мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего бельяИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФ
«Не верю, что ЦСКА продал Влашича за 30 миллионов, это сказки». Селюк — об итогах трансферного окна в РПЛ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил для «Плеймейкера» работу клубов Российской Премьер-Лиги на трансферном рынке.
Взлет «Рубина», падение ЦСКА и американские горки «Спартака». Как за год изменилась стоимость клубов РПЛ
Перед возобновлением чемпионата России сравним динамику трансферных стоимостей участников РПЛ-2021/22.
«Мамаева любовь. Продолжение». Экс-супруга футболиста «Ростова» Алана пожаловалась на «угрозы чеченцев»
На скандальном интервью, после которого журналист Нобель Арустамян уволился с телевидения, история взаимоотношений Павла и Аланы Мамаевых, разумеется, не закончилась.
Отстранение Малкома и Клаудиньо — не повод горевать. У «Зенита» появилась классная отмазка на случай провала в Лондоне
Почему чемпион России лишился на матчи с «Ахматом» и «Челси» бразильских лидеров.
Мы — из будущего! Россия готова возглавить Futurous Games, которые перевернут весь мировой спорт
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на IX Международном форуме «Россия – спортивная держава» презентовал новое движение «Futurous – игры будущего».
«Если выиграю The International, куплю квартиру в Москве». Дорохин — о подготовке к главному турниру по Dota2
В рамках проходящего в Казани Международного форума «Россия – спортивная держава» собеседником «Плеймейкера» стал профессиональный игрок одной из ведущих киберспортивных команд мира Virtus.pro Дмитрий DM Дорохин.
На форуме «Россия — спортивная держава» в режиме телемоста открыли 16 новых объектов
8 сентября на площадке «Казань Экспо» в столице Татарстана стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
«Аудитория Олимпиад стареет, Россия поддерживает идею Игр будущего». Как в Казани стартовал Международный спортивный форум
В рамках начавшегося 8 сентября в Казани форума «Россия – спортивная держава» прошло пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях», в котором в числе прочих приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Разговоры о голе-фантоме Осипенко — в пользу бедных. Расклад для сборной России на концовку отбора ЧМ-2022
Гол Максима Осипенко, не засчитанный в концовке матче с Мальтой при счете 2:0 в пользу сборной России, почему-то продолжает будоражить болельщиков в сети. Но сейчас надо думать совсем о другом.
«Валера, верим!» пока работает. Как Россия победила Мальту и сохранила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022
В очередном поединке квалификации к чемпионату мира 2022 года российская сборная победила Мальту (2:0) благодаря голам Федора Смолова и Зелимхана Бакаева с пенальти. 
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика