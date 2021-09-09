Шарапова поддержала японку Осаку, приостановившую карьеру

Пятикратная победительница турниров Большого шлема, российская теннисистка Мария Шарапова поддержала японку Наоми Осаку, которая после серии неудачных выступлений приостановила карьеру до конца сезона.

«Нам всем нужно поддерживать спортсменов, которые переживают трудные времена в своей карьере. Наоми - невероятная теннисистка и замечательный человек, у которой впереди долгая карьера. Мы должны уважать решения, которые принимают спортсмены, когда они слабы, когда они чувствуют себя подавленными и плохо выступают», - цитирует Шарапову WWD.

Осака является двукратной победительницей Большого Шлема. В 2018 году на Открытом чемпионате США Осака завоевала первый большой титул, когда японка в финале обыграла американку Серену Уильямс.

В Австралии-2019 Осака завоевала второй трофей, переиграв в финале чешку Петру Квитову.