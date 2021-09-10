Фернандес и Радукану сыграют в финале US Open

Стали известны финалисты женской одиночной сетки Открытого чемпионата США.

В первом полуфинале, который длился почти два с половиной часа, канадка Лейла Фернандес в трех сетах обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенку со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4

А следом во втором матче 1/2 финала британка Эмма Радукану, не затратив и полтора часа, победила гречанку Марию Саккари со счетом 6:1, 6:4.

Обе теннисистки завтра сыграют в своем первом финале турнира «Большого шлема», а 18-летняя Радукану стала первой теннисисткой, которая добралась до финала мейджора, начиная свой путь с квалификации.