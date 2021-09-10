В финале «Большого шлема» впервые с 1999 года сыграют теннисистки младше 20 лет

Впервые с 1999 года в финале турнира «Большого шлема» сыграют теннисистки младше 20 лет, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу ITF.
Напомним, что сегодня ночью финалистками US Open стали 19-летняя Лейла Фернандес, обыгравшая представительницу Белоруссии Арину Соболенку (7:6 (7:3), 4:6, 6:4), и 18-летняя Эмма Радукану, победившая гречанку Марию Саккари (6:1, 6:4).
Отметим, что в 1999 году обе теннисистки также оспаривали победу на Открытом чемпионате США. Тогда играли Серена Уильямс, которой было 17-лет и восемнадцатилетняя Мартина Хингинс. Победу в той встрече одержала американка (6:3, 7:6), которая на тот момент выиграла свой первый турнир серии «Большого шлема».
источник: МК-Спорт