Соболенко считает, что не вышла в финал US Open из-за своих ошибок

Белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала причины поражения канадке Лейле Фернандес в полуфинале Открытого чемпионата США (6:7, 6:4, 4:6).

«Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Не сказала бы, что она что-то сделала, это я самоуничтожилась», - приводит слова Соболенко RT, ссылаясь на пресс-службу турнира.

Отметим, что по ходу игры Соболенко совершила 52 невынужденные ошибки, тогда как Фернандес «подарила» своей сопернице 23 очка.

Добавим, что в финале, которые пройдет завтра, Фернандес сыграет с британкой Эммой Радукану.