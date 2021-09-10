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10 сентября 14:18
автор: Владислав Корегин

Тренер Медведева: Оже-Альяссим станет опасным соперником для Даниила

Встреча между теннисистами состоится 10 сентября.

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, поделился мнением по поводу соперника своего подопечного по полуфиналу Открытого чемпионата США – представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

Напомним, что игра между спортсменами состоится завтра, 10 сентября, в 22:00 мск. В случае победы Медведева сыграет в финале либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с Александром Зверевым из Германии.

– Даниил и Феликс высоко оценивают друг друга. Оба теннисиста понимают, что их очная встреча окажется непростой. На US Open Феликс показывает высокий уровень игры. Для Даниила он станет опасным соперником. Не думаю, что опыт участия в решающих стадиях турниров «Большого шлема» повлияет на исход матча. Если Феликс уже смог выйти в полуфинал, то его качества позволяют побеждать соперников топового уровня. Поэтому все возможно, – цитирует тренера пресс-служба US Open.

Добавим, что 21-летний Оже-Альяссим стал самым молодым игроком, сумевшим дойти до полуфинальной стадии Открытого чемпионата США с 2009 года. Ранее подобное достижение принадлежало аргентинцу Хуану-Мартину Дель Потро.

источник: US Open
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