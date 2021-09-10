Рам и Солсбер в паре стали победителями Открытого чемпионата США

В парном финале US Open Раджив Рам из США и британец Джо Солсбери победили представителя Великобритании Джейми Маррея и бразильца Бруно Соареса. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Рам и Солсбери десять раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из 11.

На счету Маррея и Соареса - четыре эйса, одна двойная ошибка и реализовано два брейк-пойнта из четырех.

Добавим, что Раджив и Джо в прошлом году победили на Открытом чемпионате Австралии.