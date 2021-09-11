Тарпищев заявил, что Медведев сумел остановить Оже-Альяссима

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о первом мужском полуфинале Открытого чемпионата США, в котором вторая ракетка мира Даниил Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2).

«Соперник вышел с определенной задачей и целью: играл агрессивно, пытался навязать стиль игры, непривычный Дане. Геймов шесть это продолжалось. Потом Медведев сумел его остановить, и со второго сета характер игры был в его пользу. К концу игра оппонента рухнула, и Даня был хозяином на корте, даже позволял себе вольности, но это самоуверенность - игра была сделана», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Добавим, что в финале US Open 12 сентября Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, победившем в этом году в трех других турнирах серии «Большого шлема».