Медведев считает, что морально сломил Оже-Альясима в полуфинале US Open

Даниил Медведев высказался о своем полуфинале Открытого чемпионата США, в котором он победил канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2).

«Это был немного странный матч, особенно второй сет. Я думаю, что все ожидали, что этот сет закончится иначе, и тогда бы никто не мог предугадать исход матча. При счете 4:5 я знал, что это важный момент в игре, когда мне нужно сделать все, что в моих силах, я мог сломить Оже-Альяссима морально, именно это и случилось. Сегодня был мой не самый лучший матч, но я действительно счастлив оказаться в финале», - сказал Медведев на послематчевом интервью.

Добавим, что в финале US Open 12 сентября Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, победившем в этом году в трех других турнирах серии «Большого шлема», в том числе на Australian open, где он обыграл Медведева.