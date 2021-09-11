Новак Джокович: Остался один матч - все или ничего

Новак Джокович высказался о возможности стать обладателем календарного «Большого шлема».

В этом году он выигрывал на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а завтра выйдет играть в финале US Open, где его соперником будет россиянин Даниил Медведев.

«Я знаю, что люди хотят, чтобы я поговорил об этом, но тут не о чем говорить. Остался всего один матч - все или ничего. Я собираюсь вложить в него свое сердце, свою душу, свое тело и свою голову», - приводит слова Джоковича «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-служба Открытого чемпионата США.

За всю историю тенниса только двум теннисистам удалось завоевать «календарный шлем»: американцу Дональду Баджу и австралийцу Роду Лейверу. Последний добивался данного достижения два раза за карьеру, последний раз это случилось в 1969 году. После этого ни один теннисист не смог выиграть все четыре турнира «Большого шлема» в одном сезоне.