Евгений Кафельников: Рассчитываю, что Медведев оставит все силы в финале US Open с Джоковичем

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу в Открытом чемпионате США.

– Рассчитываю на то, что Даниил оставит все свои силы в финале и все-таки добудет первую победу в турнирах «Большого шлема». Но при этом многие хотят увидеть и большую историю, которую никто не сможет повторить в ближайшие сто лет. Выиграть четыре турнира «Большого шлема» в один год – это за гранью безумия, в хорошем смысле этого слова.

Для Джоковича поражение тоже будет большим ударом. Сколько он шел к этому, и остановиться буквально в пяти метрах от финишной прямой, которая позволит ему считаться величайшим теннисистом в истории? – цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

Напомним, что в полуфинальном матче турнира, который состоялся в ночь на субботу, Медведев взял верх над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимой - 6:4, 7:5, 6:2.

Финальный матч пройдет 12 сентября, если выиграет серб, то впервые в карьере соберет календарный «Большой шлем», то есть выиграет все четыре мейджора за один год. Для Медведева эта возможная победа, станет первой на турнирах такого уровня.