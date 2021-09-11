Ольховский считает, что в финале US Open многое решит психология

Российский теннисист Андрей Ольховский рассказал, что обоим финалистам мужской одиночной сетки US Open для победы нужно будет справится с психологическим давлением.

«Над одним довлеет перспектива выиграть четыре турнира «Большого шлема» за год, а у второго есть шанс впервые взять титул «Большого шлема», который очень хочется выиграть. И, на мой взгляд, очень много решит психология — как справятся с волнением и тот, и другой», - приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Добавим, что Джокович может стать третьим в истории теннисистом, который выиграл на всех четырех турнирах «Большого шлема» в календарном году. Ранее данное достижение покорялось только американцу Дональду Баджу и австралийцу Роду Лейверу. Лейвер завоевал календарный «Большой шлем» два раза за карьеру, последний раз это случилось в 1969 году. После этого ни один теннисист не смог выиграть все четыре мейджора в одном сезоне.