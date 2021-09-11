Губерниев - о выходе Медведева в финал US Open: Даниил начал играть очень умно

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы Даниила Медведева победить в финале US Open первую ракетку мира Новака Джоковича.

«Медведев — это представитель ярчайшего поколения российского тенниса. Конечно, у него есть шансы на победу. Новак собирается выиграть календарный шлем, поэтому остановить его будет очень тяжело. Даниил начал играть очень умно, он набрал шикарную форму. Финал US Open — отличный результат, но он может добиться большего», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что под календарным «Большим шлемом» понимают победу на всех мейджорах в течении одного года. В этом году Джокович выиграл на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, трех из четырех турниров «Большого шлема». Последним как раз является Открытый чемпионат США, финал которого в мужском одиночном турнире пройдет 12 сентября.