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11 сентября 14:49
автор: Максим Скороходов

Губерниев - о выходе Медведева в финал US Open: Даниил начал играть очень умно

12 сентября российский теннисист попытается выиграть у Джоковича.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы Даниила Медведева победить в финале US Open первую ракетку мира Новака Джоковича.

«Медведев — это представитель ярчайшего поколения российского тенниса. Конечно, у него есть шансы на победу. Новак собирается выиграть календарный шлем, поэтому остановить его будет очень тяжело. Даниил начал играть очень умно, он набрал шикарную форму. Финал US Open — отличный результат, но он может добиться большего», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что под календарным «Большим шлемом» понимают победу на всех мейджорах в течении одного года. В этом году Джокович выиграл на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, трех из четырех турниров «Большого шлема». Последним как раз является Открытый чемпионат США, финал которого в мужском одиночном турнире пройдет 12 сентября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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