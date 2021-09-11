Надаль перенес операцию на ноге и передвигается на костылях (фото)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, публикуя фотографию, где он стоит на костылях, рассказал о своем состоянии.

«Я был в Барселоне со своей командой и медицинской бригадой, чтобы пройти курс лечения на ноге, что даст мне несколько дней отдыха и несколько недель вне корта. Вернулся домой и в процессе выздоровления. Всем спасибо за поддержку!» - написал Надаль в своем инстаграме.

Отметим, что в этом сезоне 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» завоевал два титула, выиграв на турнирах в Барселоне и Риме.