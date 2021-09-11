Владимир Камельзон: Медведев просто обязан выиграть US Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

«Даня просто обязан выиграть этот турнир! Не каждый год попадаешь в финал. Джокович отмотал пять сетов со Зверевым. Это может сказаться в финале. А Даня может все. Таких игроков, как он - никогда не было и никогда не будет больше», - приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Напомним, что в полуфинале Даниил переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима, а Новак оказался сильнее Александра Зверева из Германии.

Финал US Open Медведев - Джокович состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что Новак является первой ракеткой мира, а Даниил занимает второе место в рейтинге ATP.