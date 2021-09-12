Радукану обыграла Фернандес и стала победительницей US Open

В финале Открытого чемпионата США британская теннисистка Эмма Радукану оказалась сильне представительницы Каналы Лейлой Фернандеc. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3.

Радукану три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 18.

На счету Фернандес - два эйса, пять двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из девяти.

Напомним, что мужской финал турнира в Нью-Йорке, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович, состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени.