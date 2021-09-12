Российская теннисистка Веснина сообщила об ограблении. Украдены медали Олимпиад

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что ее загородный дом был ограблен. Грабители унесли золотую и серебряные медали Олимпиад.

«Мы были с мужем на ужине. Вернулись домой и обнаружили, что украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», - приводит слова Елены ТАСС.

Спортсменка рассказала, что они забыли включить сигнализацию, поэтому грабители смогли бесшумно проникнуть в дом. В данный момент полиция занимается осмотром дома и сопоставлением фактов.

Напонмним, Веснина стала серебряной медалисткой в миксте на прошедшей летом Олимпиаде в Токио, а золото она завоевала на Играх-2016 в Рио.