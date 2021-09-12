Королева Великобритании Елизавета II поздравила Радукану с победой на US Open

Королева Великобритании Елизавета II поздравила британку Эмму Радукану с победой в финале Открытого чемпионата США над представительницей Канады Лейлой Фернандес (6:4, 6:3).

«Это выдающееся достижение в таком юном возрасте, которое воплощает вашу упорную работу и целеустремленность. Не сомневаюсь, что ваше потрясающее выступление — как и выступление вашей соперницы Лейлы Фернандес, — вдохновит новое поколение теннисистов», - говорится в сообщении Елизаветы II.

Отметим, что для 18-летней Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.

Эмма стала первым победителем на «Большом шлеме», кто попал в основную сетку из квалификации. До этого никто даже не выходил из квалификации в финал - ни в женском туре, ни в мужском.

Напомним, что мужской финал турнира в Нью-Йорке, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович, состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени.