Андрей Чесноков: Медведев не получит от Джоковича много подарков в финале US Open

Российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США, в котором сразятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

»Я боюсь что-либо прогнозировать. Медведев - свежий, и чтобы обыграть Джоковича, мне кажется, ему нужно играть лучше, чем в полуфинале против Оже-Альяссима. Я считаю, что канадец сделал много подарков, допустил не вынужденные ошибки. Думаю, что Джокович этого позволять не будет», - приводит слова Чеснокова Sportbox.

Напомним, что в полуфинале Даниил переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима, а Новак оказался сильнее Александра Зверева из Германии.

Финал US Open Медведев - Джокович состоится завтра, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что Новак является первой ракеткой мира, а Даниил занимает второе место в рейтинге ATP.