Полиция возбудила дело об ограблении Весниной

Полиция возбудила уголовное дело об ограблении дома теннисистки Елены Весниной.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»)», - приводит ТАСС сообщение пресс-службуы ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Сумма ущерба пока не установлена, также выясняется, сколько всего было грабителей.

Ранее Веснина сообщила, что ее загородный дом был ограблен. Грабители унесли золотую и серебряные медали Олимпиад. Спортсменка рассказала, что они забыли включить сигнализацию, поэтому грабители смогли бесшумно проникнуть в дом. В данный момент полиция занимается осмотром дома и сопоставлением фактов.

Напомним, Веснина стала серебряной медалисткой в миксте на прошедшей летом Олимпиаде в Токио, а золото она завоевала на Играх-2016 в Рио.