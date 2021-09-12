Даниил Медведев: Сделаю подарок жене на годовщину в виде победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев постарается преподнести своей супруге в подарок на годовщину победу на Открытом чемпионате США, в финале которого он сразится с сербом Новаком Джоковичем.

«Влияет ли наша годовщина на мой настрой на матч? То, как мы будем ее отмечать, очевидно, будет зависеть от результата. Но годовщина - это в любом случае такая маленькая мотивация. Хочется сделать такой необычный подарок на годовщину», - приводит слова Медведева Eurosport.

Напомним, что в полуфинале Даниил переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима, а Новак оказался сильнее Александра Зверева из Германии.

Финал US Open Медведев - Джокович состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, Новак является первой ракеткой мира, а Даниил занимает второе место в рейтинге ATP.