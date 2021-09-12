Шамиль Тарпищев: Медведеву в матче с Джоковичем нужно уйти от эмоциональности

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал совет Даниилу Медведеву в преддверии финального матча US Open с сербом Новаком Джоковичем.

«У Дани за плечами уже колоссальный опыт двух финалов. Главное, уйти от эмоциональности, которая ему свойственна. Этого стало меньше, но надо вообще исключить. Потому что нервы в таких матчах не нужны. А Джокович в сохранении ментального спокойствия лучше всех», — цитирует «Чемпионат» главу ФТР.

Добавим, что Джокович завоевал 20 титулов на турнирах «Большого шлема». Он может стать единоличным лидером по этому показателю.

В активе Медведева два финала. Россиянин играл в решающем матче US Open в 2017 году, в котором уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В финале Australian Open Медведев проиграл Джоковичу.