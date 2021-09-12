Стосур и Шуай стали победительницами US Open в парном разряде

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай стали победителями Открытого чемпионата США в женском парном разряде, обыграв американский дуэт Кори Гауфф и Кэти Макнелли.

Встреча, которая длилась 1 час и 56 минут, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Стосур и Шуай один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести.

На счету Гауфф и Макнелли пять эйсов, семь двойных ошибок. Американки выиграли один гейм на подаче соперниц, имея на это шесть попыток.

Добавим, что в одиночном турнире Стосур завершила выступление в первом раунде, Шуай - во втором.