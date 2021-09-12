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12 сентября 22:40
автор: Александр Поволоцкий

Стосур и Шуай стали победительницами US Open в парном разряде

Дуэт был посеян на турнире под 14-м номером.

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай стали победителями Открытого чемпионата США в женском парном разряде, обыграв американский дуэт Кори Гауфф и Кэти Макнелли.

Встреча, которая длилась 1 час и 56 минут, завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Стосур и Шуай один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести.

На счету Гауфф и Макнелли пять эйсов, семь двойных ошибок. Американки выиграли один гейм на подаче соперниц, имея на это шесть попыток.

Добавим, что в одиночном турнире Стосур завершила выступление в первом раунде, Шуай - во втором.

Напомним, что позже состоится финальный матч в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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