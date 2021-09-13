Джокович – о Медведеве: Даниил – один из лучших теннисистов мира

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от решающего матча US Open против российского теннисиста Даниила Медведева.

«Надеюсь, у меня получится показать лучшую версию себя сегодня и выиграть. Плюс ожидаю великолепной поддержки, как всегда тут и бывает. Возможно, будет длинный матч, пять сетов. Даниил – один из лучших теннисистов мира, а как будет в матче – посмотрим», – цитирует RT серба со ссылкой на Eurosport.

Добавим, что сейчас идет второй сет матча. Первая партия осталась за Медведевым (6:4), россиянин отдав три розыгрыша на своей подаче. Во втором сете счет равный - 2:2.

Джокович завоевал 20 титулов на турнирах «Большого шлема». В случае победы он может стать единоличным лидером по этому показателю.