Даниил Медведев: Может попаду в учебники, если не позволю Новаку выиграть календарный Большой шлем

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем может запомниться болельщикам, в случае победы над сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

«Если я смогу сегодня победить Джоковича, я, вероятно, попаду в учебники истории, в которых про меня напишут что-нибудь наподобие «он не позволил выиграть Джоковичу календарный Большой шлем», — цитирует «Газета.Ru» вторую ракетку мира.

Добавим, первые две партии матча остались за Медведевым (6:4, 6:4).

Джокович может стать вторым мужчиной в истории, собравшим календарный Большой шлем. Первым был Род Лэйвер в 1969 году.

Новак завоевал 20 титулов на турнирах «Большого шлема». В случае победы он может стать единоличным лидером по этому показателю.