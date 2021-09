Медведев выиграл первый сет у Джоковича в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев выиграл первый сет у серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Первый сет остался за россиянином – 6:4. Медведев отдал всего три очка на своей подаче в первой партии матча с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в финале US Open.

Напомним, что Джокович может стать вторым мужчиной в истории, собравшим календарный Большой шлем. Первым был Род Лэйвер в 1969 году.

Новак завоевал 20 титулов на турнирах «Большого шлема». В случае победы он может стать единоличным лидером по этому показателю.

