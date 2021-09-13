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Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема, обыграв Джоковича в финале US Open
13 сентября 01:33
автор: Александр Поволоцкий

Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема, обыграв Джоковича в финале US Open

Встреча продолжалась 2 часа и 15 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Встреча на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Медведев 16 раз подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и допустил девять двойных ошибок.

На счету Джоковича шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из шести, а также три двойные ошибки.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Добавим, что Джокович не смог завоевать календарный Большой шлем в 2021 году.

источник: «Советский спорт»
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