Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема, обыграв Джоковича в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале серба Новака Джоковича.

Встреча на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Медведев 16 раз подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми и допустил девять двойных ошибок.

На счету Джоковича шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из шести, а также три двойные ошибки.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.