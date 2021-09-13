Новак Джокович: Пока есть мотивация, я буду продолжать играть

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что планирует продолжать карьеру.

- Рад, что все закончилось, потому что подготовка к этому турниру и все, с чем мне приходилось психологически и эмоционально иметь дело на протяжении всего турнира, было слишком сложным для меня. Я по-прежнему люблю этот вид спорта, и я все еще чувствую себя хорошо на площадке. Пока есть мотивация и это ощущение, я буду продолжать играть, - приводит слова Джоковича ТАСС.

Накануне Джокович проиграл в финальном матче Открытого чемпионата США российскому теннисисту Даниилу Медведеву и не смог завоевать календарный Большой шлем в 2021 году. Встреча прошла на арене «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.