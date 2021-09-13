Медведев стал пятым игроком, обыгравшим Джоковича в финале Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

25-летний россиянин стал пятым игроком, победившим Джоковича в финале турнира Большого шлема.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году, 13-й титул ATP в карьере. Кроме того россиянин впервые выиграл турнир Большого шлема.

Отметим, что последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.