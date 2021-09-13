Шарапова прокомментировала триумф Медведева в финале US Open

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после посещения финала US Open, в котором Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6: 4).

«Особый город, особенный турнир», - написала Шарапова в Twitter.

Напомним, что Мария Шарапова в 2006 году на US Open сумела завоевать второй турнир Большого шлема, обыграв в финале представительницу Бельгии Эннен-Арденн.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.