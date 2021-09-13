Джокович был оштрафован на пять тысяч долларов

Сербский теннисист Новак Джокович по итогам финала US Open был оштрафован на пять тысяч долларов.

Как сообщает в своем твиттере журналист Михал Самульски, поводом для наложения штрафа послужило неспортивное поведение. При счете 4:6, 2:1 серб упустил несколько брейк-пойнтов. После этого Джокович сломал ракетку, несколько раз ударив ею по корту.

Напомним, что победителем Открытого чемпионата США стал российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший серба в финальном матче со счетом 6:4, 6:4, 6:4.