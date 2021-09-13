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13 сентября 10:45
автор: Александр Бойченко

Медведев смотрел «Формулу-1» и «Лидс» – «Ливерпуль» перед победой на US Open

Россиянин одолел в финале Большого шлема Новака Джоковича.

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем занимался перед финалом Открытого чемпионата США против серба Новака Джоковича (6: 4, 6: 4, 6: 4).

«Есть ли теперь место для чего-то еще, кроме радости? Для меня теннис - это работа. Все остальное помогает мне отключиться от переживаний. Утром перед матчем я смотрел гонку «Формулы-1». Произошла нереальная авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Потом посмотрел матч «Лидс» – «Ливерпуль».

Я люблю расслабляться. Так я поддерживаю связь со своими друзьями. Обсуждаем игру, футбол, составы. Это облегчает жизнь», - передает слова Медведева Eurosport.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

источник: Eurosport.ru
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