«Бавария» подарит именную футболку Медведеву по случаю победы в US Open

«Когда зрители стали сбивать Даню с подачи, было тяжело не психануть». Ольховский — о победе Медведева над Джоковичем в финале US Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.