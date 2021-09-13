«Бавария» подарит именную футболку Медведеву по случаю победы в US Open

«Бавария Мюнхен» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с его первой в карьере победой на турнире Большого шлема.
Медведев выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале серба Новака Джоковича.
Мюнхенский клуб опубликовал в социальных сетях видео, на котором выпускает клубную футболку с именем Медведева и первым номером.
Медведев, болеющий за «Баварию», остался доволен.
Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.
🙏🙏🙏🙏🙏 https://t.co/Ko1xZ8r9Z3— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) September 13, 2021
источник: Twitter.com