Татьяна Тарасова: Медведев дал понять, что наш теннис находится на большой высоте

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от победы Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису. В финале россиянин обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах.

«Поздравляю Даниила, я рада за него. Он дал людям возможность порадоваться за наш теннис и понять, что этот вид спорта у нас находится на большой высоте. У нашего тенниса есть большие перспективы на мировой арене - это всегда хочется отметить», — сказала Тарасова Sport24.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.