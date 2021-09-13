Медведев утверждает, что он допустил несколько двойных ошибок в матче из-за поведения болельщиков

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о поведении болельщиков в финале US Open. В этой игре он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. При этом соперника Даниила активно поддерживали зрители на трибунах.

По словам россиянина, играть в такой атмосфере было сложно. Тем не менее ему удалось сохранить концентрацию. При этом он утверждает, что публика его нисколько не приветствовала. Они поддержали Новака и хотели, чтобы «их любимец собрал календарный Шлем». В то же время Медведев уверен, что допустил из-за этого несколько двойных ошибок.

Сейчас, как признался Медведев, он просто счастлив. Для него это первый титул в турнире Большого шлема, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на официальный сайт US Open.

Отметим, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. Последний раз российский теннисист становился победителем соревнований такого ранга 16 лет назад. В 2005 году Марат Сафин выигрывал Открытый чемпионат Австралии.